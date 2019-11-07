كشف وزير المالية محمد لوكال اليوم الخميس أن عجز صندوق التقاعد قد يصل الى 800 مليار دج سنويا ابتداء من سنة 2021 و هو العجز الذي لا يمكن تغطيته بشكل كلي و دائم من ميزانية الدولة.



و خلال جلسة خصصت لرد الوزير على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية ل2020ي ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من

الوزراءي تطرق الوزير الى صعوبة التحكم في عجز صندوق التقاعد الذي يعرف" اختلالا هيكليا حادا في توازنه" منذ سنة 2014 حيث بلغ عجزه 600 مليار دج في 2018 .

و حذر من أنهي و في غياب احتياطات على المدى القصير و عدم تطبيق اصلاحات على المدى المتوسط و البعيدي فان هذا العجز سيبلغ 800 مليار دج سنويا ابتداء من 2021 و سيزداد بمعدل سنوي يتراوح بين 5ر2 بالمئة و 3 بالمئة خلال العقد القادم .



و قال الوزير: "لا يمكن الاعتماد على مساهمة ميزانية الدولة لتغطية هذا العجز بشكل دائم و كلي".

و قد تم الاعتماد على موارد التمويل غير التقليدي لتمويل عجز الصندوق لهذه السنة و المقدر ب500 مليار دج.

و أوضح أن الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد "يفسر نسبيا الحالة التي وصل اليها الصندوق"مضيفا أن العامل الحاسم للتغلب على العجز المالي للصندوق بصفة مستدامة يكمن في تحسين مستوى النمو الاقتصادي الذي يسمح بخلق فرص عمل مما يرفع من عدد المساهمين في الصندوق.