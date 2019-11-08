حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية مساء الخميس من تهاطل أمطار رعدية غزيرة على 17 ولاية شمال الوطن، وهذا بداية من صباح الجمعة في حدود الساعة 06:00 إلى غاية الساعة 18:00 مساءا.

وحسب ما جاء في النشرية فإن الولايات المعنية هي مستغانم، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، العاصمة، البليدة، بومرداس المدية، تيزي وزو، البويرة، وذلك بكمية تتراوح ما بين 20 و 30 مم.

أما ولاية بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، من المتوقع أن تكون كمية الامطارمابين 30 إلى 50.