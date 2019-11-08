توصلت مديريات البنوك العمومية ونقاباتها مساء أمس الخميس إلى اتفاق مشترك للتكفل بمطالب هذه الأخيرة خاصة المتعلقة برفع الأجور، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات محمد زوبيري، مضيفا أن الإضراب الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل قد ألغي .

وقال زوبيري "بعد اجتماع ماراتوني دام 11 ساعة من العمل توصلنا إلى اتفاق مشترك حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 يونيو المنصرم خاصة المتعلقة برفع الأجور". وأضاف إن اجتماعا سيتم عقده في شهر ديسمبر المقبل بين الاتحادية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) لتحديد آليات تنفيذ هذا الاتفاق .

وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات، إن هذا يبرهن "أننا نحن ( نقابات العمال والبنوك العمومية ) لم يكن لدينا أفكار مسبقة ونريد فقط أن يتم التكفل بمطالبنا الشرعية فيما يخص الأجور. ففي الوقت الذي توصلنا فيه إلى اتفاق فإن الإضراب والاحتجاجات لم تعد لهما جدوى".

وأوضح أن المطالب الأساسية لعمال هذه البنوك العمومية، تتعلق بـ "رفع النقطة الاستدلالية في شبكة الأجور وزيادة منحة النقل و الإطعام ومراجعة منحة الخبرة".