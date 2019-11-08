نقلت تقارير إعلامية إيرانية عن مسؤولين القول إن زلزالا وقع في شمال غرب إيران أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 312 آخرين وخسائر مادية معتبرة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال شدته 5.8 درجة ووقع الساعة 2:17 صباحا بالتوقيت المحلي (22:47 بتوقيت غرينتش يوم الخميس) جنوب غربي أردابيل.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن الزلزال قوي نسبيا ودفع بعض الناس للهروب من منازلهم في حالة فزع خلال منتصف الليل.

ولم تذكر التقارير الإعلامية أي تفاصيل أخرى عن الخسائر، لكن التلفزيون الرسمي أفاد بأن السكان في عدة بلدات ومدن شعروا بالزلزال. بينما ذكر مركز رصد الزلازل إن نحو 20 مليون شخص شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات.