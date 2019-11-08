أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها عن استبدال عربات قطارات خط الجزائر - البويرة رقم 12 و 15 بعربات معاد تهيئتها كليا ستدخل حيز الخدمة بداية من يوم الأحد المقبل.

وأوضح بيان الشركة ، أن القطار الذي يضمن الرحلات بين الجزائر والبويرة ( ذهابا و إيابا) يتكون من 5 عربات صنف مقاعد تتوفر على جميع وسائل الراحة التي من شأنها أن تضمن لزبائن الشركة أفضل الظروف للسفر المريح على غرار التكييف الهوائي ونظام المعلومات والغلق الآلي للأبواب.

و أضاف ذات المصدر أن هذه العملية تدخل في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للزبائن المسافرين.

ودعت الشركة المسافرين للحصول على مزيد من المعلومات، التقرب من مكاتب الاستقبال في المحطات المعنية أو عن طريق الموقع الرسمي للشركة على الأنترنت أو استخدام التطبيق المعلوماتي الخاص على منصة بلاي ستور .