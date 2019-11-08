تمكن التدخل السريع لفرق الشرطة القضائية والعلمية صباح اليوم من استرجاع المبلغ المالي الذي تم التبليغ عن اختفائه من مكتب بريد القباضة الرئيسية بعاصمة ولاية المدية ليلة الخميس إلى فجر اليوم الجمعة.

المبلغ المقدر بـ 400 مليون سنتيم تم العثور عليه من طرف أعوان الشرطة مرميا في كيس بلاستيكي بمحاذاة أحد المكاتب الذي تجري به أشغال إعادة التهيئة بعد أن عثر أيضا على الصندوق الفولاذي الذي تم إخراجه منه عن طريق الكسر من قبل مصالح الشرطة.