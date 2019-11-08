أصيب شخص بجروح بعدما دهسته سيارة نفعية اليوم الجمعة بمدينة وهران.

وقد وقع هذا الحادث بوسط مدينة وهران أثناء المسيرة السلمية للمواطنين في الجمعة الـ 38 من الحراك الشعبي حيث دهست المركبة أحد المشاركين في هذه المسيرة.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية التي قامت بنقل الشخص المصاب إلى إحدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج .

و تعرض هذا الشخص إلى إصابة على مستوى الرأس والحوض ويخضع حاليا للمراقبة الطبية بمصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز ألاستشفائي الجامعي لوهران.

وقام عناصر الشرطة بتوقيف المركبة على مستوى محور الدوران المحاذي لجسر زبانة غير بعيد عن موقع الحادث.

و تواصلت المسيرة السلمية بعد هذا الحادث باتجاه مقر ولاية وهران في أجواء عادية.