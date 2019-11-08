أهدي المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري، فريقه الشباب السعودي التأهل إلى الدور ربع النهائي للكأس العربية للأندية البطلة لكرة القدم، بعد تعادله بنتيجة (1-1) أمام مضيفه شباب الأردن الأردني، خلال مواجهتهما اليوم في العاصمة الأردنية (عمان) لحساب ضمن إياب الدور ثمن النهائي للمنافسة.

واستفاد الشباب من فوزه ذهاباً (1-0) ليحسم التأهل إلى الدور المقبل. وتقدم شباب الأردن عن طريق اللاعب زيد جمال في الدقيقة 78، قبل أن يدرك الشباب السعودي التعادل بواسطة الدولي الجزائري جمال بلعمري في الدقيقة 86 . ولحق الشباب السعودي بمواطنه الاتحاد السعودي إلى الدور ربع النهائي، في انتظار استكمال باقي مباريات دور ثمن الـنهائي خلال الأيام المقبلة.