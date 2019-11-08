يبدو أن جامعة سكيكدة هي الأخرى ركبت موجة الشك في مسابقة الدكتوراه الأخيرة، والتي شهدت بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن نتائج بعض التخصصات مشاكل في التنظيم تتعلق بتأخر توزيع أسئلة الامتحانات في بعض الأقسام، في الوقت الذي بدأ البعض في الإجابة، مما جعل بعض الطلبة يعبّرون عن قلقهم وحتى تهديدهم بمغادرة الإمتحان. وقد وجه بعض الطلبة مآخذ على إدارة قسم علوم الإعلام والاتصال تتعلق بالإجراءات وطرق سير العملية، مما جعل الطلبة المتضررين يطالبون الوزارة الوصية بإعادة النظر في الإجراءات والطريقة التي تمت بها مسابقة الدكتوراه بسكيكدة وخاصة قسم الإعلام والاتصال.



