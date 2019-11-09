تمكنت فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية لولاية وهران مساء الجمعة من انتشال جثة شخص وإنقاذ أخر في عرض البحر.

وأفاد المكلف بالإعلام بذات الهيئة،النقيب بلالة عبد القادر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه فور تلقي مصالحه لنداء الاستغاثة تدخلت الفرقة المتخصصة في الغطس بأعماق البحار المتكونة من ستة غطاسين التابعة للحماية المدنية بمعية حراس السواحل لإنقاذ شخص يبلغ من العمر 35 سنة كان عالقا بمنحدر جبلي خطير بالمكان المسمى (مونتا) حيث قدمت له الإسعافات بعين المكان وحول إلى المستشفى الجامعي لوهران .

كما تم خلال نفس العملية انتشال جثة شخص أخر يبلغ من العمر 40 سنة بعرض البحر وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى. وقد تم سخر لهذه العملية زورقين مطاطيين وثلاث سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية وشاحنة إنارة بالإضافة إلى 25 عون تدخل بمختلف الرتب.