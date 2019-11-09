دعا وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، يوم الجمعة بالمدية، إلى الابتعاد عن الخطابات التي تدعو إلى زرع التفرقة والشك في أنفس المواطنين.

وبمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والتي نظم بشأنها حفل رسمي بمسجد "النور" بالمدية، صرح بلمهدي أن النبي عليه الصلاة و السلام " علمنا حب الوطن والذود عن ديننا الإسلام، و هما عنصران لا يتجزأن وهما متكاملان، ينبغي على كل مسلم السهر على صونهما".

واعتبر بلمهدي أن تطور أي بلد يعتمد على إرادة مواطنيه في خدمته بشكل أفضل وفي حبهم له، داعيا في ذات السياق المواطنين إلى ترجيح العقل وسدادة الرأي من أجل "تجاوز كل الصعوبات التي تعرقل تقدم المجتمع في طريق الصواب".

وقام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي بدأ زيارة عمل وتفقد تدوم يومين إلى ولاية المدية، بوضع الحجر الأساس لبناء مسجد يقع بحي "بزيوش"، وسط مدينة المدية، قبل أن يزور معرض خُصّص لفقهاء المدية وعلمائها، ويحضر مراسم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.