أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حزبه لن يتوقف عن المطالبة بمدنية الدولة رغم وجود تيار مخالف يدعو إلى ذلك.

وفيما بدا كرد على أطراف –لم يسمها- تريد من "حمس" التخلي على شعار الدولة المدنية قال مقري في تغريدة على حسابه في تويتر "يريد البعض أن نتوقف عن الدعوة إلى مدنية الدولة، فقط لأن - حسبهم - تيار مخالف يدعو إلى ذلك. يا له من إسفاف! الوثيقة التأسيسية للحركة كانت تدعو لتمدين العمل السياسي، وبقينا على ذلك إلى الآن دون توقف. نعم نريد دولة مدنية، لا نريد دولة عسكرية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر".

للتذكير كان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح قد قال الخميس الماضي أن من سماها بـ"العصابة" تستغل شعار "دولة مدنية وليست عسكرية" لإحداث الوقيعة بين الشعب وجيشه.