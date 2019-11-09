لمّح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني في رسالة غير مباشرة بعث إلى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا من أجل إدماج كريم بنزيمة لأنه الأفضل في مركزه.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية في تصريحات لزيدان قوله : "بالطبع، منتخب فرنسا يحتاج لجهود كريم بنزيمة، فهو الأفضل في مركزه".

ويغيب كريم بنزيمة عن تمثيل الديوك، منذ اتهامه بابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي، ماتيو فالبوينا في أكتوبر 2015.

وأضاف زيدان "أعلم أن كريم بنزيمة يرغب في العودة للديوك، لقد أراد دائمًا اللعب، لكني لا أعرف ما حدث داخليًا".

وأكد زيدان "من الناحية الرياضية، كريم بنزيمة يستحق التواجد ضمن كتيبة المنتخب الفرنسي، لكني لا أتحكم في الاختيارات".

وخاض بنزيمة 81 مباراة مع منتخب فرنسا، وسجل 27 هدفًا، وتعود آخر مشاركة له بقميص الديوك إلى 8 أكتوبر 2015 أمام أرمينيا.