أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة في عمليات متفرقة ثمانية أشخاص وحجزت مركبات وأكياس من خليط الحجارة وخام الذهب في أقصى الجنوب، بينما أوقف عناصر الدرك الوطني تجار مخدرات.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم السبت، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 نوفمبر 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وتمنراست ، ثمانية (08) أشخاص وحجزت مركبة (01) وثلاث (03) شاحنات معبأة بأكياس خليط الحجارة وخام الذهب إضافة إلى سبعة (07) أكياس من مادة النحاس و(04) هواتف نقالة. فيما تم حجز (7000) علبة من التبغ على متن مركبة رباعية الدفع بالوادي.

وفي نفس السياق، تمكن عناصر الدرك الوطني بسطيف ، من توقيف تاجري (02) مخدرات على متن سيارة سياحية محملة بـ(3008) أقراص مهلوسة، في حين تم ضبط (73944) وحدة من الألعاب النارية بكل من باتنة وسطيف.



من جهة أخرى، أوقف مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني ستة (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من عين ڤزام وتيارت وخنشلة.