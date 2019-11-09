وصف رئيس حكومة العراقي عادل عبد المهدي المظاهرات بأنها من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد عبد المهدي في بيان نشره اليوم السبت أنه "سيواصل التحقيق بقضايا الشهداء والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا"، ووعد بـ"تعديل وزاري مهم" استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال: "هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لأنها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية من تدافعات ستقود إلى إصلاحات كبرى في عراقنا. فهي ليست انقلابا من فوق يحمل مصالح خاصة، بل هي موجة عارمة من أعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من آمال ومصالح".

وأضاف أن "التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات، معتبرا في الوقت نفسه أن "استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".