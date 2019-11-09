تم اليوم السبت تكريم الناخب الوطني جمال بلماضي بمسقط رأسه في مستغانم وسط حضور شعبي كبير لاسيما من اللاعبين الناشئين بمدارس كرة القدم.

وأقيم حفل التكريم على شرف مهندس النجمة الإفريقية الثانية للخضر بـ"دار الضيافة" بحضور السلطات المدنية والعسكرية حيث احتضنه ملعب الشهيد "محمد بن سعيد" بالمركب الرياضي "الرائد فراج" بمشاركة الأسرة الرياضية لولاية مستغانم وجمع غفير من الأنصار والجماهير.

وأعرب الناخب الوطني جمال بلماضي في لقاء صحفي عقب التكريم عن سعادته بهذا "الاستقبال الحار" بمدينة مستغانم التي له "تعلق خاص بها" ويزورها بشكل منتظم في كل مرة كما قال.

وأردف بلماضي بقوله: "لدي رابط خاص بمدينة آبائي وأجدادي وأنا أزورها بشكل دائم منذ كنت صغيرا وهذا التكريم فرصة للقاء سكان مستغانم والإتيان بهذه الكأس الإفريقية التي يستحقها كل الشعب".

وبهذه المناسبة أقيمت مقابلة استعراضية في كرة القدم شارك فيها الناخب الوطني جمال بلماضي جمعت ما بين قدماء لاعبي مدينة مستغانم ومن عين تادلس أعقبت مقابلة للأشبال بين الجمعية الرياضية "الفتى الذهبي" لمدينة حاسي مماش والجمعية الرياضية "أولاد مستغانم" تجاوب معهما الجمهور الغفير خاصة من اللاعبين الناشئين الذين جاؤوا من مختلف المدارس الكروية بالولاية.