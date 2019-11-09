لقي شخصان حتفهما في حادث انهيار للتربة وقع اليوم السبت ببلدية عين مران بالشلف، حسبما استفيد لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح، ملازم أول محمد مساعدية أن" هذا الحادث وقع بحدود منتصف النهار بالمنطقة المسماة عين الكحلة ببلدية عين مران،خلال أشغال حفر خندق لتمرير قناة الصرف الصحي".

واستنادا لذات المصدر فقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين (34 و 49 سنة) ينحدران من ذات المنطقة اختناقا بالتربة, حيث تدخلت وحدتا الحماية المدنية بكل من تاوقريت وعين مران لاستخراج جثتي الضحيتين وإجلائهما للعيادة المتعددة الخدمات بعين مران.