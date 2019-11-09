تم اختيار 10 لاعبين جزائريين في قائمة المرشحين لأفضل تشكيلة افريقية لسنة 2019, والتي سيجري حفل تسليم جوائزها يوم 7 يناير 2020 بالغردقة (مصر)، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم السبت.

ويتعلق الأمر برايس مبولحي (حارس / الاتفاق)، يوسف عطال (ظهير أيمن / نيس)، فوزي غولام (ظهير أيسر / نابولي)، عيسى ماندي (مدافع / بيتيس اشبيلية)، اسماعيل بن ناصر (وسط / ميلان)، سفيان فغولي (وسط / غالاتاسراي)، رياض محرز

(وسط / مانشستر سيتي)، يوسف بلايلي (وسط / الأهلي السعودي)، بغداد بونجاح (مهاجم / السد القطري) و اسلام سليماني (مهاجم / موناكو).

وسيتم التعرف على أفضل تشكيلة 2019 بعد الاستفتاء الذي سينتخب فيه اللاعبون نفسهم, حسب القانون المعمول به.

بالإضافة إلى أفضل تشكيلة، سيتم خلال الحفل, الكشف على اسم أفضل لاعب إفريقي لنفس السنة، إضافة إلى تقديم جوائز أخرى.