أفادت نشرية جوية خاصة، بثها اليوم السبت الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود أو بتساقط حبات من البرد مع هبوب رياح رعدية قوية، ستمس ابتداء من اليوم الأحد العديد من ولايات وسط وغرب الوطن .

وأوضح ذات المصدر أن الأمطار ستمس ولايات تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومعسكر وسعيدة وسيدي بلعباس وتيبازة وعين الدفلى والجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة والمدية و البويرة وتيزي وزو، حيث يرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و 30 ملم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد يوم الأحد من الساعة الـ 06:00 إلى غاية الساعة 21:00 .