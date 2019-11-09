أفادت نشرية جوية خاصة، بثها اليوم السبت الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود أو بتساقط حبات من البرد مع هبوب رياح رعدية قوية، ستمس ابتداء من اليوم الأحد العديد من ولايات وسط و غرب الوطن .

و أوضح ذات المصدر أن الأمطار ستمس ولايات تلمسان و عين تيموشنت و وهران و معسكر و سعيدة و سيدي بلعباس و تيبازة و عين الدفلى و الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و المدية و البويرة و تيزي وزو، حيث يرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و 30 ملم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد يوم الأحد من الساعة ال06:00 إلى غاية الساعة 21:00 .