أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيظل مرتبطًا بالبارسا لبقية مشواره الكروي.

ورغم وجود شرط في عقد ميسي يتيح له مغادرة برشلونة في الأشهر المقبلة، إلا أن بارتوميو يعتقد أن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات سيبقى في البارسا حتى الاعتزال.

وقال بارتوميو في تصريحاته التي نقلها موقع وولو10 سبورتوو الفرنسي: ووسينتهي عقد ليو ميسي معنا في عام 2021، ولكن من الواضح أن جميع الأطراف المعنية ترغب في تمديد هذا العقد إلى أجل غير مسمى إذا كان يشعر بأنه قوي وطموحوو.

وأضاف: "أقوم دائمًا بإجراء مقارنة مع بيليه، كان بيليه رجلًا لنادٍ واحد (في البرازيل)، وليس لدي أدنى شك في أنه بمجرد انتهاء ميسي من مشواره الكروي، سيبقى على اتصال بهذا النادي طوال فترة حياته".

وتابع: "نحن نعد لحقبة ما بعد ليو ميسي، ولكن في الموسمين أو الثلاثة المقبلين، سيظل قائدنا هو ليو ميسي".