استنكر المفتش المركزي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور ناصر الدين وراش الميلي، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، المتاجرين بصورة علامة الجزائر فضيلة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، بزعم التتلمذ على يديه، خاصة من قطاع الشؤون الدينية، دون تسميتهم، مشيرا إلى أن “الذي زاد من كآبة المشهد أن شرذمة من المتسلقين أصبحوا يزعمون التلمذة على شيخنا آيت علجت والقرب منه وفتحوا سجلات تجارية للمتاجرة بتاريخ الرجل الكبير”. وأضاف “الذي أدركه أنا ويدركه غيري من طلبة العلم أن التلمذة على العلماء تعني ثني الركب في حلقات الدرس، لكن شهود الزور الذين ابتلينا بهم في هذه السنوات العجاف جعلوا حظهم من التلمذة على الشيخ صورا التقطوها معه في مناسبات عابرة أشعلوا بها شبكات التواصل الاجتماعي”!.



