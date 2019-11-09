رد رئيس بلدية البليدة المنتمي إلى جبهة التحرير الوطني، في شريط مصور، أمام منتخبي مجلسه، على نائب برلمانية عن التجمع الوطني الديمقراطي، ولم يتحفظ على ذكرها صراحة، حيث قال إن المداخلة التي قدمتها بحر الأسبوع الماضي تحت قبة البرلمان، حول “إشكال” التنمية بحي شعبي مهم ببلديته، هي تدخل في الوقت بدل الضائع. وراح رئيس البلدية يتساءل، في انفعال، عن غياب هذه النائب لما كانت الكوارث والحوادث تنخر أحياء إقليمه، ليوضح بأن دور النائب هو الحضور الفعلي في مثل هذه الأزمات وليس الاختفاء. البعض من المتابعين فسروا بداية التراشق، بأنه “حراك” التموقع تحسبا للانتخابات.



