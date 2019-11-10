تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم اضطراب جوي في الساعات القادمة، مصحوب بكمية معتبرة من الأمطار على المناطق الشرقية والغربية والوسطى الداخلية والساحلية، قد تتعدى30 ملم، مع تراجع في درجات الحرارة إلى مادون الـ20درجة.

فبالنسبة للمناطق الوسطى والغربية، فإن التقلبات الجوية ستكون امتدادا للوضعية المضطربة التي سجلت أمس السبت على الشريط الشمالي الأوسط والغربي،على أن تتوسع إلى غاية الشريط الساحلي الشرقي والمناطق الداخلية المحيطة به، وهي وضعية ستتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع.

وترتقب مصادر مختصة تغييرات محسوسة في درجات الحرارة ناتجة عن احتمال تساقط أمطارغزيرة على ولايات الوسط والغرب، على مدى 72 ساعة القادمة، فيما سيكون يوما الإثنين والثلاثاء ماطرين على المنطقة الممتدة مابين بومرداس شرقا إلى غاية مستغانم والشلف وعين الدفلى مرورا بالجزائر، تيبازة، البليدة وعين الدفلى، وتكون مرفقة برياح غربية شمالية غربية ستبلغ 60 كلم في بعض المناطق، فيما تشير التوقعات إلى ترقب اضطرابات ساحلية، وهبوب تيارات هوائية باردة ممزوجة مع تيارات هوائية شمالية قد تتسبب في اضطراب بحري ساحلي، يشمل السواحل الممتدة من عين تموشنت إلى غاية جيجل مرورا بتيبازة والجزائر، وهي المناطق التي تكون عرضة لهبوب رياح غربية شمالية قوية.

ووفقا لمعطيات أولية نشرتها مواقع وطنية متخصصة وأخرى نشطة في مجال الملاحة البحرية، فإن التقلبات المناخية ستحدثها الرياح الغربية والجنوبية الغربية نهاية الأسبوع، خصوصا

الأحد إلى غاية ليلة الثلاثاء، وتشم لولايات الشرق والوسط في وقت لاحق.

وتتوقع ذات المصادر انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خلال ذات الفترة قد تقل عن 18 درجة على كامل ولايات الساحل والمناطق المحيطة بها خلال الليل.