أقدم عشرات من سكان منطقة سيدي العكروت ببلدية بوسكن شرقي المدية على غلق مقر بلديتهم رافعين لافتات تحمل عدة مطالب تنموية وفي مقدمتها مطلب ربط قريتهم بشبكة الغاز وإتمام إصلاح الطريق الذي يربط قريتهم بمقر البلدية ناهيك عن مطالبتهم برفع حصصهم من السكن الريفي.

واتهم المحتجون مجلس البلدية الذي يضم ثلاثة منتخبين من قريتهم دون أن يعود عليهم هذا التمثيل بأية فائدة تنموية تذكر حسبهم.

وتحاشيا لأي تصعيد تدخل أعوان الدرك العاملين بالإقليم لفتح باب الحوار مع المحتجين وتمكينهم من إيصال انشغالاتهم إلى السلطات المعنية