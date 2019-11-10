وجه الناخب الوطني الدعوة لـ 23 لاعبا تحسبا لمباراتي زامبيا يوم 14 نوفمبر وبوتسواتنا يوم 18 نوفمبر، ويعرف التربص التحضيري الذي ينطلق غدا عودة هلال سوداني وهاريس بلقبلة وأول استدعاء للاعب نادي بارادو آدم زرقان.

كما وجه الناخب الوطني الدعوة لأول مرة لمدافع نادي فالونسيان ماكسيم سبانو رحو.

وعرفت القائمة أيضا غياب وسط ميدان نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي وتواصل أيضا غياب زميله في نفس النادي آدم أوناس.

والغياب الأبرز هو بكل تأكيد لياسين ابراهيمي المتنقل حديثا الى البطولة القطرية.

القائمة الكاملة: