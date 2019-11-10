أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، اكتشاف حقل نفطي في جنوب غرب البلاد باحتياطي يقدّر بـ 53 مليار برميل من النفط، ما يوازي ثلث الاحتياطات المثبتة حتى اليوم.

وتبلغ مساحة الحقل 2400 كيلومتر مربع، ويقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وفق ما قال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني.

وتعتبر إيران الدولة الرابعة عالمياً من حيث احتياطي النفط والثانية من حيث احتياطي الغاز بحسب ما تقوله إدارة الطاقة الأمريكية.

واستطاعت إيران إنتاج نحو 157 مليون برميل من الخام في جانفي من العام 2018، بحسب المصدر نفسه.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية التي تمّ إبرامها في العام 2015 مع القوى العالمية.