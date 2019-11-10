كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، عن فتح مسابقة لتوظيف 247 قاضي عن قريب مشددا على ضرورة إعادة النظر جذريا في منظومة تكوين هذا السلك بالنظر إلى حساسية المهام الموكلة له.

وفي معرض رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية، قال الوزير أنه هناك مشروع لفتح قريبا مسابقة لتوظيف 247 قاضيا، مضيفا، أن إعادة النظر تدريجيا في منظومة التكوين أضحى ضروريا بالنظر إلى المهام الحساسة الموكلة للقاضي.

وأضاف زعماتي بهذا الخصوص أنه "لدينا تجربة مريرة في هذه المسألة لأن مهمة القضاء حساسة وخطيرة ولا تنحصر فقط في المعلومات القانونية" لإن القاضي ليس بموظف عادي وعليه فان لم يتم الاهتمام بالتكوين الجاد لهذا السلك "فإننا سنمضي نحو المجهول".

واعتبر في هذا السياق، أن تكوين 416 قاضي في ثلاث سنوات فقط هو "أمر خيالي وليس جدي" لأن القضاء كما قال وقبل أن تكون دراية بالقوانين هي "مسألة أخلاق وسعة تربية" وكذلك إمكانيات مضيفا أنه وبالرغم من رفضه للتهم الموجهة للقضاة التي تطعن في كفاءتهم غير أنه "نحن من منحنا لهم الفرصة".