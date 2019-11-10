توفي، اليوم، شاب يبلغ من العمر 29 سنة بمستشفى محمد الصديق بن يحي بمدينة جيجل، متأثرا بحروق تعرض لها، بعد ساعات من إقدام شاب آخر من جيرانه في الثلاثينات من عمره على إضرام النار فيه.

وقد وقعت الحادثة بأحد شوارع حي الحدادة بعاصمة الولاية في حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس حيث لجأ الجاني إلى جلب قارورة من البنزين، وقام بسكبها فوق جسد الضحية مع إضرام النار فيه، ما أدى إلى إصابة هذا الأخير بحروق من الدرجة الثانية نقل على إثرها إلى المستشفى أين فارق الحياة، كما خلفت الحادثة إصابة شاب آخر كان برفقة الضحية بحروق خفيفة.

وفي وقت سارعت فيه مصالح الأمن إلى توقيف الجاني وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الجريمة التي تبقى أسبابها غامضة، فقد خلفت هاته الحادثة الغريبة حالة من الحزن والدهشة في أوساط سكان الحي والمدينة عموما.