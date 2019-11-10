قتل مدنيان وجرح اثنان أحدهما شرطي، إثر هجوم مسلح أستهدف مساء أمس السبت مركزا للشرطة في بلدة كونا قرب موبتي، وسط البلاد.

وأوضح الجيش المالي أن "الإرهابيين وصلوا إلى موقع الوحدة على متن دراجات نارية وهاجموا مركز الشرطة، فتصدت لهم عناصر من الحرس الوطني فلاذوا بالفرار".

وأشار الجيش المالي إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين إثنين وجرح شخصين آخرين أحدهما شرطي، فضلا عن خسائر في المعدات، مضيفا أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعاني مناطق متفرقة في شمال ووسط مالي، منذ نحو 7 سنوات، من إنتشار أعمال عنف مسلح، بعد أن وقع شمال البلاد في أيدي الجماعات المسلحة في مارس 2012.

وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في جانفي 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بأكملها شمال ووسط مالي ما زالت خارجة عن السيطرة.