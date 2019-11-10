وقع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أول أهدافه هذا الموسم مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، خلال الفوز المحقق على حساب الضيف فيردر بريمن (3-1) اليوم الأحد لحساب الجولة الـ 11 من البطولة الألمانية لكرة القدم.

وافتتح خريج أكاديمية بارادو باب التسجيل في الدقيقة الـ 20 من اللقاء، ليضيف زميله باتريك هيرمان ثنائية في الدقيقتين الـ 22 والـ 59، غير أن ابن مدينة قسنطينة طرد من المقابلة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ87.

وبفضل هذا الفوز، يحافظ "غلادباخ" على الصدارة برصيد 25 نقطة وبفارق أربع خطوات عن أقرب ملاحقيه، لايبزيغ وبايرن ميونيخ الفائزين أمس السبت أمام كل من هيرتا برلين (4-2) و بوروسيا دورتموند (4-0).

وعاد الدولي الجزائري من إصابة عضلية، خلال مشاركته يوم الخميس الفارط أمام نادي روما الإيطالي (فوز 2-1) لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة لمنافسة الدوري الأوروبي. وانضم بن سبعيني (24 سنة) إلى بوروسيا مونشنغلادباخ في أوت الماضي بعقد مدته أربع سنوات قادما من ملعب رين الفرنسي (الرابطة الأولى الفرنسية).

ويتواجد المدافع ضمن قائمة 23 لاعبا معنيا بمباراتي الجولتين الأوليين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، أمام كل من زامبيا يوم 14 نوفمبر بالبليدة وبوتسوانا في 18 من نفس الشهر بغابورون.