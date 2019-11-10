وقع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني على أول أهدافه هذا الموسم مع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، خلال الفوز المحقق على حساب الضيف فيردر بريمن (3-1) اليوم الأحد لحساب الجولة ال11 من البطولة الألمانية لكرة القدم.

وافتتح خريج أكاديمية بارادو باب التسجيل في الدقيقة ال20 من اللقاء, ليضيف زميله باتريك هيرمان ثنائية في الدقيقتين ال22 و ال59، غير أن ابن مدينة قسنطينة طرد من المقابلة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة ال87.

وبفضل هذا الفوز، يحافظ "غلادباخ" على الصدارة برصيد 25 نقطة وبفارق أربع خطوات عن أقرب ملاحقيه، لايبزيغ وبايرن ميونيخ الفائزين أمس السبت أمام كل من هيرتا برلين (4-2) و بوروسيا دورتموند (4-0).

وعاد الدولي الجزائري من إصابة عضلية، خلال مشاركته يوم الخميس الفارط أمام نادي روما الايطالي (فوز 2-1) لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة لمنافسة الدوري الأوروبي.

وانضم بن سبعيني (24 سنة) الى بوروسيا مونشنغلادباخ في أوت الماضي بعقد مدته أربع سنوات قادما من ملعب رين الفرنسي (الرابطة الأولى الفرنسية).

ويتواجد المدافع ضمن قائمة 23 لاعبا معنيا بمباراتي الجولتين الأوليين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، أمام كل من زامبيا يوم 14 نوفمبر بالبليدة و بوتسوانا في 18 من نفس الشهر بغابورون.