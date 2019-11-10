تم مساء اليوم الأحد تنصيب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة و المستوى العالي و اكتشاف المواهب الرياضية الشابة التي تترأسها البطلة الاولمبية حسيبة بولمرقة، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشباب والرياضة.

ويتمثل دور هذه اللجنة في تدعيم رياضة النخبة والمستوى العالي وبالخصوص المواهب الشابة كما ستضطلع بمهمة رسم وتقييم الإستراتيجية الوطنية لرياضة المستوى العالي و رياضة النخبة و كذا التكفل بالمواهب الشابة، حسب ذات المصدر.

كما قام وزير الشباب والرياضة سليم رؤوف برناوي خلال الاجتماع بتنصيب اللجنة المنهجية و العلمية الوطنية للرياضة التي سيرأسها عبد المالك محمد.

وسيكون دور هذه اللجنة متمثلاَّ في تقديم اقتراحات وتوصيات لها علاقة بالعلوم والتكنولوجيا والمنهجية ونظام التكوين.

"ويعتبر تنصيب هاتين اللجنتين خطوة هامة جدا من أجل إعطاء ديناميكية جديدة و إيجابية ستساهم حتما في دعم الحركية والنشاط الرياضي"، يختتم بيان الوزارة.