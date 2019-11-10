وجدت إدارة ابتدائية الشهيد بوعود محمد، بقرية القويعة التابعة لبلدية الزبيرية جنوبي ولاية المدية، نفسها محرجة مع عودة التلاميذ بداية هذا الأسبوع، بسبب غياب الماء عنها طوال الـ10 أيام الماضية، ليس لأن تلاميذها البالغ عددهم 203 متمدرس، لم يتمكنوا من الذهاب إلى دورات مياهها فحسب، وإنما تعدتها إلى القيمين على مطعم المدرسة الذين لم يجدوا ماء لغسل الأطباق والأواني لتمكين التلاميذ من أخذ وجبات آمنة صحيا، وقد تتحول هذه الوجبات إلى ”وجبات بالتيمم” إن استمر انقطاع المياه عن القرية ومدرستها في ظل تراخي الجهات المعنية عن إعادة المياه إلى حنفياتها.



