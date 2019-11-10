نظم عدد من المواطنين، أول أمس، وقفة احتجاجية دعما للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بمدينة عنابة، والملاحظ أن عددا من الوجوه المعروفة في المدينة والتي شاركت في الوقفة الاحتجاجية كانت وراء استقدام الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل إلى عنابة لزيارة بعض الزوايا، ومنها زاوية سيدي ابراهيم. وقد حاول خلال هذه الزيارة الناشط سمير بالعربي، الموجود، حاليا، في سجن الحراش، وفق ما تم تداوله من فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي، إخراجه من الزاوية، غير أن هؤلاء منعوه وطردوه خارجها. بلدية بني صاف لا تشجع العمل التطوعي



