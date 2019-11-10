بمبادرة شخصية، قام أحد شباب مدينة بني صاف بجمع النفايات وتنظيف حديقة محاذية لمقر دائرة بني صاف، وبعد عمل وجهد قام به الشاب المتطوع، تمكن من جمع ما بهذه الأكياس من قمامة، لكن مصالح البلدية لم تقم باستكمال المهمة بنقل هذه النفايات التي كانت بالقرب من مقر الدائرة على مدار حوالي ثلاثة أسابيع، ووجد الشاب جهده يذهب سدى بعدما بدأت تعبث الرياح والأمطار بالأكياس بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، فلماذا لا تتجاوب المصالح البلدية مع مبادرات شباب المدينة وتشجعهم من خلال مرافقتهم في أعمالهم التطوعية؟