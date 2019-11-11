أوصت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاما، ويمنع ما دونه. وقالت هيئة الحقوق، وهي مؤسسة حكومية، أمس، إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18). ويعد هذا العمر وما قبله مرحلة طفولة، وفقا لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفا فيها. وأضافت الهيئة: ”سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان”. وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين، حتى لا يشكل الزواج خطرا عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين. للإشارة، فإن هذا النوع من الزيجات كان منتشرا كثيرا في الدول العربية، وقد تخلى عنه الكثير منها في تشريعاتها، فيما لا يزال منتشرا في بعض دول أخرى مثل العربية السعودية.