توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تساقط أمطار رعدية غزيرة، على الولايات الوسطى والشرقية.

وأوضحت المصلحة في تنبيه لها بالونين الأصفر والبرتقالي على خريطة اليقظة، أن الولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو،البويرة، ڤالمة، أم البواقي، باتنة وخنشلة.

واستنادا لذات النشرية، فإن الأمطار مرتقبة بداية من صبيحة اليوم الاإثنين، إلى غاية صبيحة يوم الثلاثاء، على أن تصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 50 ملم محليا. مع استمرار تساقط أمطار مصحوبة بالبرد على المناطق الشرقية.