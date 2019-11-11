سجلت، مساء أمس الأحد عبر عدة مناطق بولاية سعيدة أولى زخات الثلوج .

و قد عرفت كل من بلديات الحساسنة و المعمورة وسيدي أحمد ومولاي العربي وعين الحجر، تساقطا للثلوج التي غطت مختلف قراها ومناطقها بداية من الساعة السادسة مساء.

ولم يتم تسجيل انقطاعات في حركة سير المركبات على مستوى الطرقات المؤدية لذات البلديات وفقا لمديرية الأشغال العمومية. كما لم يتم تسجيل حوادث مرورية على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 6 الذي يربط بين ولايتي سعيدة و بشار و رقم 94 بين ولايتي سعيدة وتيارت وفقا لنفس المصدر.

وتم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية تحسبا لأي طارئ يستدعي التدخل لفتح الطرقات أو إنقاذ المواطنين وفقا للسلطات المحلية.