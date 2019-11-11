توفي، ليلة الأحد إلى الإثنين، خمسيني اختناقا بالغاز المنبعث من سخان الماء بحي أول نوفمبر بالبرواقية جنوبي المدية وقد نقلت جثته إلى مستشفى المدينة من طرف أعوان الحماية المدنية، فيما أنقذ ستة أشخاص آخرون من عائلة واحدة في حدود الثانية والنصف من فجر نفس اليوم الإثنين بعد تدخل من قبل أعوان ذات المصالح بحي المصلى في عاصمة الولاية وقد تم إجلاء المصابين المتراوحة أعمارهم بين 06 سنوات و82 سنة والذين وجدوا في حالة إغماء متقدمة ناجمة عن استنشاق غاز الكربون المنبعث من المدفأة العائلية.

وفي سياق متصل تدخلت نفس المصالح في حدود الخامسة والنصف من صباح اليوم الإثنين لإخماد حريق أتى على محتويات مقهى وسط المدينة بالمكان المعروف بشارع الأحذية، كما تمكنت فرقة للحماية المدنية من إخماد حريق أتي على سبع عدادات كهربائية بإحدى عمارات حي مرج شكير أعالي عاصمة الولاية.