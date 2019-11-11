تم تأجيل أو إلغاء عدة رحلات بحرية بين مدن جزائرية و مدينة مارسيليا (فرنسا) مبرمجة خلال الأسبوع الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما أفاد به بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وحسب ذات المصدر فقد تم تأجيل رحلة باخرة طاسيلي 2 من وهران نحو مارسيليا التي كانت مبرمجة أمس الأحد على الساعة 12:00 إلى توقيت آخر .

كما تم تأجيل رحلة باخرة طارق ابن زياد الجزائر نحو مارسيليا والمبرمجة اليوم الإثنين على الساعة 12:00 إلى يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر .

وأوضح البيان الذي نشرته الشركة يوم الأحد، أن تسجيل وركوب المسافرين المعنيين بهذه الرحلة سيكون ابتداء من الساعة 14:00 إلى غاية 18:00 على أقصى تقدير.

وفيما يخص رحلة باخرة طاسيلي 2 من مارسيليا نحو سكيكدة المبرمج يوم الثلاثاء 12 نوفمبر على الساعة 12:00 و من سكيكدة نحو مارسيليا المبرمج يوم الخميس 14 نوفمبر على الساعة 12:00 فقد تم إلغاؤهما.

و جاءت هذه التأجيلات في الرحلات نتيجة سوء الأحوال الجوية و التي حالت دون إمكانية إقلاع البواخر من الموانئ.