تنظم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نهاية هذا الأسبوع لقاء خاصا بتوزيع تدخلات المترشحين الخمسة لرئاسيات الـ 12 من ديسمبر في وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية استعدادا للحملة الانتخابية التي ستنطلق الأحد القادم، كما سيتم إمضاء ميثاق شرف بين السلطة والمترشحين لضمان الشفافية خلال الحملة الانتخابية.

وتجري الاستعدادات بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضبط برنامج العملية الانتخابية حيث ستجرى يوم الخميس القادم عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص المترشحين الخمسة بوسائل الإعلام الثقيلة.

وقد أوضح المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع أن المخطط سيبدأ يوم الخميس 14 نوفمبر بإجراء عملية القرعة لتحديد الوقت الخاص لكل المتدخلين المترشحين في وسائل الإعلام الثقيلة مثل التلفزة والراديو وذلك حسب ما سطره المجلس الدستوري من القائمة 1 إلى 5 ".

ويبقى ميثاق أخلاق الممارسات الانتخابية من أهم الضوابط التي تراهن عليها السلطة لضبط شروط العملية مما يجعل السلطة على نفس المسافة مع كل المترشحين.

وأكد علي ذراع في هذا السياق أن العملية الثانية التي ستجرى يوم الخميس تتعلق بإمضاء ميثاق الشرف الانتخابي وهو ميثاق أخلاقي وليس قانوني وقال: "إنما هو ميثاق بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع كل المترشحين الخمسة حتى لا تكون هناك تجاوزات في الحملة ولا تحدث شتائم أو تعدي على حرمات الآخر، وفي الجزء الثاني من الميثاق فكل وسائل الإعلام في الجزائر مدعوة لإمضاء على هذا الميثاق لكي نتفق جميعا على كيفية العمل بأخلاق ...العمليتين ستمهدان الطريق ليوم الأحد المقبل لانطلاق الحملة الانتخابية".

وتأمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في محو الآثار السلبية والاختلالات التي شابت المواعيد الانتخابية السابقة.