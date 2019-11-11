أعلنت وزارة التربية الوطنية،عن فتح التسجيلات للامتحانات المهنية لرتب الأساتذة المكونين والأساتذة الرئيسيين لدورة 2019 بداية من يوم أمس الأحد على تتواصل العملية إلى غاية الثامن والعشرين نوفمبر الجاري.

وتستهدف هذه الامتحانات المهنية تكوين 42677 أستاذ في المراحل التعليمية الثلاث.

وأوضح بيان لوزارة التربية نشرته على موقعها على "الفايسبوك" أن دراسة الملفات وإعداد محاضر اللجان سيكون قبل 19 ديسمبر المقبل على أن يكون تاريخ إجراء الامتحانات يوم 31 ديسمبر 2019 .

جدول توزيع المناصب المالية: