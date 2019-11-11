أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين.

وجاء في البيان أنه : "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 نوفمبر 2019، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالبليدة".

وكانت عناصر الدرك الوطني قد أوقفت بجيجل من جهتها،أول أمس، 13 شخصا وضبطت 03 بنادق صيد وكمية من الذخيرة و229 قرص مهلوس.

و من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من الوادي وسوق أهراس أربعة تجار مخدرات مع حجز 21 كيلوغراما و800 غرام من الكيف المعالج و7925 قرصا مهلوسا، كما تم توقيف شخص بحوزته طائرة بدون طيار بالبليدة.