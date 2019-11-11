شارك آلاف الأشخاص، أمس الأحد، في تظاهرة في باريس نددت بالإسلاموفوبيا، مما أدى لانقسام الطبقة السياسية بشأنها، ولقيت انتقادات حادة من قبل الحكومة واليمين المتطرف.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها نعم لنقد الديانة لا لكراهية المؤمن، ولنضع حدا للإسلاموفوبيا، والعيش المشترك ضرورة، وسط كثير من الأعلام الفرنسية. كما أطلق بعض المتظاهرين هتاف نتضامن مع النساء المحجبات.

وشارك في التظاهرة نحو 13500 شخص ساروا في شوارع العاصمة الفرنسية بحسب ما جاء في تعداد قام به مكتب "أوكورانس" لحساب مجموعة من وسائل الاعلام.

وجاءت الدعوة إلى التظاهرة من قبل العديد من الشخصيات والمنظمات مثل التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا.

وكانت الدعوة إليها في غرة نوفمبر الجاري من على صفحات صحيفة "ليبيراسيون" بعد أربعة أيام من الهجوم على مسجد في بايون في جنوب غرب فرنسا ووسط جدال حول ارتداء الحجاب والعلمانية.