أجلت، اليوم الإثنين، محكمة الوادي إلى يوم 25 نوفمبر الجاري للنظر في قضية الصحفي عادل عازب الشيخ وشباب الحراك الثلاثة وهم فاروق قديري، عبد العالي بن عمر وكرام شبرو. المودعين رهن الحبس منذ 14 أكتوبر بالنسبة للصحفي و 9 أكتوبر بالنسبة للنشطاء.

وأودع الصحفي عادل عازب الشيخ الحبس بتهمة نشره صورا دون إذن صاحبها وتتمثل في مشاركة شريط فيديو في صفحته بالفايسبوك حول احتجاج مجموعة من البطالين بوكالة التشغيل بينما أودع الناشطون الحبس بتهم عرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة على خلفية حركتهم الاحتجاجية التي كانت محل دعوى قضائية من طرف مسؤول وكالة التشغيل.

وشهدت الجلسة المؤجلة حضورا مكثفا لنشطاء الحراك وأقاربهم وممثلي الأسرة الإعلامية.