قال المحامي مصطفى بوشاشي، أن ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة سنتين حبسا في حق مجموعة أولى من الموقوفين في قضية رفع الراية الأمازيغية.

وكما كان منتظرا افتتحت اليوم محاكمة عدد كبير من موقوفي الحراك أغلبهم بسبب حمل الراية الأمازيغية ويمثل هؤلاء بتهمة تهديد الوحدة الوطنية.

وحسب المحامي مصطفى بوشاشي فتم الاستماع لمجموعة أولى وعلى إثر ذلك طالب ممثل النيابة تسليط عقوبة سنتين حبسا وغرامة بـ100 ألف دينار، ومن المتوقع أن يصدر الحكم اليوم.