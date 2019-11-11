أعلنت الجزائرية للمياه وحدة ولاية البليدة عن تذبذب في توزيع المياه بداية من اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 بعدة أحياء نتيجة التوقيف الإجباري للمجمعين المائيين سيدي المداني وسيدي الكبير اللذين ارتفعت بهما نسبة تعكر المياه بفعل الأمطار المتهاطلة في الأيام الأخيرة .

وأوضحت الجزائرية للمياه في بيان لها أن الأحياء المعنية هي: وسط مدينة البليدة، الجهة الغربية لبلدية البليدة، بلدية بوعرفة، سيدي المداني، كومينال وبلدية الشفة.

وأضاف ذات المصدر أن عملية توزيع المياه ستعود لطبيعتها فور انخفاض نسبة تعكر المياه وإعادة تشغيل المجمعين المائيين.