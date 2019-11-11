استرجعت مصالح أمن ولاية الجزائر، مبلغا ماليا قدره 57.7 مليون سنتيم، مع توقيف مشتبه فيه كان قد سرق المبلغ من أحد الأشخاص من داخل أحد مساجد العاصمة.

عالجت الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية ببئر خادم، قضية سرقة من داخل مسجد، راح ضحيّتها أحد المواطنين، هذا الأخير سُرقت منه حقيبة يدوية بها مبلغ مالي قدره 59 مليون سنتيم، بطاقة تعريف وطنية، بطاقة تعريف مهنية، بطاقة سحب الأموال وكذا مفاتيح سيارته الخاصّة، لتقوم عناصر الشرطة بتكثيف البحث عن المشتبه فيه، حيث تمّ توقيفه، بعد إخضاعه لعملية المراقبة الأمنية والقانونية، ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، بعد مواجهته بما نُسب إليه من أفعال، صرّح بأنّه عثر على الحقيبة ببيت الوضوء الخاص بالمسجد مضيفا أنّه يُخفي باقي المبلغ بمسكنه العائلي وأنّه رمى باقي الوثائق في كيس قمامة، بعد استخراج إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتفتيش منزل المشتبه فيه، تمّ ضبط مبلغ مالي قدره 17.7 مليون سنتيم من داخل حقيبة يدوية.

المشتبه فيه وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حقّه، عُرض أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث استفاد من استدعاء مباشر.