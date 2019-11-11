خلف تسرب لغاز المدينة متبوعا بانفجار، صباح اليوم الاثنين، داخل منزل فردي بحي حسن الاستقبال ببلدية ڨالمة، إصابة شخصين اثنين من عائلة واحدة بحروق وصدمات، مع تحطم زجاج الأبواب والنوافذ الداخلية للمنزل، حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية.

ويتعلّق الأمر حسب المصدر نفسه، بشاب يبلغ 19 سنة الذي أصيب بحروق من الدرجة الأولى، في الوجه واليدين، وسيدة تبلغ 54 سنة التي أصيبت بصدمة حسب الحماية المدنية، التي قام أعوانها للمركز المتقدم بإسعاف الضحيتين في عين المكان، ونُقلا على متن سيارة الإسعاف إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي.

يُشار إلى أنّ حادث الغاز هذا تزامن مع انطلاق الحملة التوعوية التحسيسية، للوقاية من خطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، الذي أعطيت إشارة انطلاقها من مدرسة مولود فرعون بمدينة ڨالمة، والتي تشرف عليها مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع عدة قطاعات.